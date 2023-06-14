حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن الشخصين يقيمان في الهرم بمحافظة الجيزة، ولهما معلومات جنائية سابقة، وتخصصا في الاتجار في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتحديداً الحشيش والهيدرو والآيس.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء القبض على شخصين داخل مسكن أحدهما بتهمة الإتجار في المخدرات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على كميات من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 30 كيلو جرام، بالإضافة إلى كميات من مخدر الهيدرو والأيس، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية وخزائن الطلقات، وهواتف محمولة.

وقُدرت المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهما، بأكثر من مليوني جنيه.

حبس المتهمين

وأُحيل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واعترفا المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما بتفاصيل الواقعة وحيازتهما للمواد المخدرة بغرض الإتجار فيها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بالاتجار في المخدرات بالهرم، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنهم يواجهون العقوبة التي نصت عليها المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».