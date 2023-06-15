فتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان في الدقهلية

قال الدكتور سيد حسنين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إنه يمنع ذبح الأضحية خارج المجازر، وهناك 24 مجزرا على مستوى محافظة الدقهلية تجرى عملية النحر بالمجان طوال أيام العيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في حال الكشف عن الذبح خارج المجزر تتخذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالف، ويمنع الإجازات للمفتشين والمراقبين طوال فترة العيد.

أسعار المواشي تتفاوت على حسب سعر السوق بالدقهلية

وعن أسعار المواشي في الأسواق، قال محمود شبانة، تاجر مواشي بسوق البرامون بمدينة المنصورة، إن الأسعار تتفاوت في السوق ويعود ذلك على حسب النوع والوزن والحجم، بالإضافة إلى أن أسعار الأضاحي ليس لها سعر محدد فهو على حسب سعر السوق.

وأضاف أن سعر الخروف قائم من 150 حتى 160 جنيها، والجاموسي قائم يبدأ من 105 جنيهات، بينما البقري 120 جني، وتتراوح الأسعار في الجدي من 110 وحتى 130 جنيها للقائم، وسعر الماعز قائم يكون أقل من الجدي سعرا بحوالي 5 جنيهات، يبدأ من 105 جنيهات للقائم.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى بالدقهلية

ومن جهة أخرى، وجهت محافظة الدقهلية في بيانها باتخاذ الإجراءات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى، وضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطري، خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.