«بيطرية القاهرة» تحذر من المواشي المتغذية على القمامة: تسبب الأمراض

اقترب عيد الأضحي المبارك، ويستعد له الكثيرون بالذبائح من المواشي المتنوعة، إلا أنّ الأضحية تتطلب توافر شروط معينة في الحيوانات الصالحة للذبح والتضحية، من حيث أعمارها وشكّلها وما تتناولها من أعلاف وغذاء، لذا لا بد من حسن اختيار الأضحية وشرائها من مصدر موثوق.

ما حيوانات الجلالة؟

هناك أنواع من اللحوم المنهي عن تناولها حتى وإن كانت من حيوانات غير محظور تناولها ليس لذاتها ولكن بسبب ما تناوله من غذاء وأعلاف ضارة وغير طاهر، ومن أبرزها المواشي التي تتغذى على القاذورات والقمامة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الإوز أو غيرها من الحيوانات المأكولة، وتسمى «الجلالة».

أضرار تناول لحوم الجلالة

وتتغذى بعض الحيوانات المتروكة في الشوارع على القمامة بما تحويها من مخلفات صناعية خطرة ومبيدات حشرية، إضافة إلى أوراق الجرائد التي تحتوي على الرصاص، وعندما يتناول الحيوان هذه الأوراق يتركز الرصاص في عضلاته وينتقل إلى الإنسان فيؤدي إلى الإصابة بألزهايمر وضعف الذاكرة، ويمكن أن يصيب الكبد بالتليف، بحسب ما أوضحته الدكتورة سالي الفقي، عبر الصفحة الرسمية لمديرية الطب البيطري في القاهرة.

ونظرا لطبيعة ما تتناوله هذه الحيوانات من مخلفات، تصاب بما يقرب من 240 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان لذلك فإن تناول لحومها يسبب العدوى والإصابة بالأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيليه المختلفة، كما تتسبب في الإصابة بالأورام السرطانية، ولحومها منخفضة القيمة الغذائية ومذاقها سيئ.

حالة وحدة يكن فيها تناول الجلالة

وهناك حالة واحدة يمكن فيها تناول لحوم «الجلالة» وهي أن تمتنع عن أكل القمامة وتتناول العلف لفترة في حدود 40 يومًا، وتزيد في حال الحيوانات الكبيرة كالأبقار والجِمال.

شروط المواشي الصالحة للأضحية

- أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.

- أن تكون سليمة من العيوب المانعة من ذبحها والتضحية بها.

- أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو: