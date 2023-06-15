شاطئ العريش كامل الخدمات.. تمتع بسحر البحر المتوسط بالمجان

يعتبر ساحل العريش من السواحل المحدودة التي تقدم الخدمات بالمجان للمصطافين، علاوة على سحر وجمال الشاطئ، وانخفاض تكاليف الإقامة على طوال الشاطئ

ويمتد شاطئ العريش بطول نحو 12 كيلومترا على ساحل المتوسط، من غرناطة شرقا حتى المساعيد غربا، وبه عدة قرى وأماكن راقية جميعها مفتوحة أمام الأهالي بالمجان.

ويقول اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه تم تنظيف وتجميل الشاطئ، وتهيئته أمام المصطافين، علاوة على زراعة الأشجار على الطريق الساحلي، وإضاءة أعمدة الكهرباء، لإتاحة الفرصة للأهالي والأسر المبيت والتمتع بسحر الشاطئ.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أنّ الأقامة على الشاطئ والدخول بالمجان، وهناك عملية تأجير خيام وعشش يقوم بها أصحاب الكافيهات بأجر رمزي، شاملة الخدمات من مأكولات ومشروبات

ساحل العريش قريب من وسط المدينة

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان سابق له، أن ما يميز منطقة الساحل بالعريش، أنها قريبة من وسط المدينة والسوق التجاري، أي أنك تستطيع أن تذهب الى وسط المدينة بسيارة الأجرة بسعر 3 جنيهات فقط والعودة، والمسافة لا تتخط الـ3 كيلومترات، يستطيع المصطافين أن يمشوها سيرا على الأقدام.

أهم الخدمات المقدمة بساحل العريش

وعن أهم الخدمات المقدمة بساحل العريش بالمجان، وجود خيام، وناد السعادة، وأماكن مخصصة للشباب ومراكز الشباب، وحدائق عامة، وجميعها الدخول لها بالمجان، علاوة على أن أسعار المشروبات والمأكولات بالساحل لا تزيد كثيرا عن وسط المدينة، علاوة على الحمامات، والشاليهات والشقق المفروشة القريبة من الطريق الساحلي، والتي تتراوح أسعارها بين 200 و300 جنيه في اليوم، بحسب المكان، وتعتبر أسعار زهيدة مقارنة بالمناطق الأخرى.