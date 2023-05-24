توزيع أكياس على المصطافين بساحل بحر العريش لمنع تكاثر القمامة

يعمل مجلس مدينة العريش، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، على إنهاء جميع الاستعدادات لموسم الصيف، واستقبال المصطافين بساحل بحر العريش، فضلًا عن توزيع أكياس بلاستيكية على الأسر لإلقاء مخلفات الطعام بها، منعًا لتراكم القمامة على الشواطئ.

تنظيف الساحل من خلال مجموعات شبابية

وأكد إيهاب بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء في بيان له، أن معسكرات الكشافة الصيفية ستنتشر على طول الشاطئ، ولها عدة مهام، وهي تنظيف الشاطئ من خلال مجموعات شبابية، وأيضًا العمل على نشر المنقذين على طول الشاطئ، ووضع الأعلام التي توضح خطورة السباحة أو السماح بدخول البحر، وتوجيه المصطافين، وتوزيع أكياس بلاستيكية على الأسر لكي يضعوا بها مخلفات الطعام، ووضعها في المناطق المخصصة، والتعامل مع منطقة الساحل بشكل حضاري.

وقال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه جرى تركيب أعمدة كهربائية على طول الشاطئ، والعمل على إضاءة المكان، وذلك بعد إزالة الرمال من منطقة الكورنيش وألسنة البحر.

معسكرات صيفية لخدمة المواطنين

وأضاف «العفش» أنه يجرى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لنشر فرق الكشافة وإقامة المعسكرات الصيفية على طول الشاطئ، وتوزيع المنقذين البحريين التابعين لمديرية الشباب والرياضة.

وأوضح أنه جرى التنسيق والاتفاق مع أصحاب الكافيهات الساحلية، على تشغيل الحمامات الخاصة بالمواطنين مجانًا، وعرض العشش بأسعار رمزية لاستقبال المصطافين، سواء من أهالي سيناء أو القادمين من المحافظات والمناطق الأخرى.