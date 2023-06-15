وزير النقل: استخرجنا 12 مليون متر مكعب رمال من البحر لتنفيذ أعمال الردم بميناء الإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه قبل تأهيل ميناء الإسكندرية إلى شكله الحالي، جرى استخراج رمال من البحار بواقع 12 مليون متر مكعب لتنفيذ أعمال الردم، «بدأنا نعمل الأرض وحسننا التربة ودكيناها، وبقي عندنا مسطح 420 ألف متر مربع محسن تماما».

وأضاف خلال كلمته أثناء افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في أعقاب ذلك جرى إنشاء حوائط لوحية وبلاطات للأرصفة بماكينات مصرية خالصة وشركات مدنية: «البنية الأساسية لما خلصناها بقي عندنا أرصفة 2530 مترا شمالي وجنوبي وغربي بأعماق 17.5 متر».

وتابع: «المرافق والبنية الفوقية اللي بدأنا نشتغل فيها مع شركة مصرية بها مجموعة من المباني أهمها مبني الإدارة والتحكم ويدار منه، وهيكون عندنا موانئ زي سنغافورة، ومفيش حد بيدير حاجة يدوي، بالإضافة إلى مستودعات وورش ومحطة معالجة مياه صرف صحي ومياه بحر».