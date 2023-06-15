«الوزير»: تطوير الأسطول المصري لنقل 10 ملايين طن صب جاف و40 ألف حاوية سنويا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير الأسطول المصري، وفي هذا السياق جرى الاعتماد على الشركة الوطنية للملاحة التي وصل المراكب لديها لـ12، منها 11 مركب صب جاف نظيف تستخدم في الأقماح والذرة، وواحدة لحاويات، وجرى استيراد مركب جديد بطول 229 مترا وعرضها 32.15 متر بغاطس 14 مترا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الأمر يمكن الدولة من نقل بضائع سنوية تصل لـ10 ملايين طن صب جاف و40 ألف حاوية بمراكب الحكومة المصرية وحدها: «جاهزين وهننسق مع وزير التموين وكل حاجة هتكون محلولة».