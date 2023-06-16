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وليد سامي يطرح أغنية «الدنيا والعة» الأسبوع المقبل.. كلماته وألحانه

كتب:

هبة أمين
07:56 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
الملحن وليد سامي

الملحن وليد سامي

قال الملحن وليد سامي، إنه بصدد تجهيز أغنية جديدة تحمل اسم «الدنيا والعة»، ومن المقرر طرحها عبر موقع المشاهدات يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلالها مع علي المغربي وهو أحد المطربين الجدد، مؤكدًا خلال تصريحاته لـ«الوطن» أنه سعيد جدًا بهذه التجربة.

وأضاف وليد سامي، أن أغنية «الدنيا والعة» من كلماته وألحانه، وقام بالإعداد لها منذ فترة، ورأى أن الأنسب لها أن يقوم مطربًا شابًا من الوجوه الجديدة بغناءها، وذلك في إطار سعيه لتقديم أصحاب المواهب بشكل مميز، مشيرًا إلى إمكانية طرحها الأسبوع المقبل فور الانتهاء من اللمسات الأخيرة.

مواهب متعددة 

واستطرد: «المغامرات الفنية مطلوبة في بعض الأحيان، سعيًا لتقديم الأفضل دائمًا وأن يكون الفنان متجددًا، ولذلك في عالم التلحين تعاونت مع نجوم كبار ومواهب شابة، كذلك قررت التطرق إلى عالم كتابة الأغاني منذ فترة».

مشروعات فنية جديدة في موسم الصيف

وأشار إلى أنه يستعد خلال موسم الصيف، لطرح عدد من الأغنيات، والانتهاء من بعض المشروعات الفنية المؤجلة، ومنها «دويتو» غنائي يجمعه وزوجته الفنانة إلهام عبد البديع.

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بقلم هبة أمين