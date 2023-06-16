ماذا يحدث في حالة رسوب طلاب «تكافل وكرامة» في مادة للمنحة الدراسية؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من المنح الجامعية، المقدمة لطلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات.

ماذا يحدث فى حالة رسوب طلاب «تكافل وكرامة»؟

وتزامنا مع ذلك، هناك عدد من الأسئلة الشائعة التي تدور داخل أذهان عدد من طلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حول تلك المنح الجامعية المتاحة، ومنها: ماذا يحدث فى حالة رسوب طلاب «تكافل وكرامة» في أحد مواد«المنحة الدراسية»؟

وأجابت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على هذا التساؤل، بالموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، بأن المنحة الدراسية تقدم الإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي لكل الطلاب لضمان النجاح والتفوق خلال الدراسة بالمنحة.

قد يتحمل الطالب تكلفة المادة التي رسب فيها

وأشارت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه في حالة رسوب الطالب يتم دراسة الأسباب وإنذار الطالب ووضع خطة لتفادي تكرار الرسوب وقد يتحمل الطالب تكلفة المادة التي رسب فيها ويتم دفع تكلفة المادة بالتنسيق مع إدارة المنحة.

ونوهت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه في حالة تكرار الرسوب، قد يؤدي ذلك لإنهاء المنحة الدراسية.

جدير بالذكر أن المنحة الدراسية تقبل استمارات تقديم من الطلاب المؤهلين للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، من كافة محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وسيتم مراعاة تطبيق التمثيل المتساوي بين الجنسين.