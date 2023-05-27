محمد رياض يكشف تفاصيل المهرجان القومي للمسرح: ننتظر 40 عرضا خلال 13 يوما

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، أن ما يميز مصر هو أن المسرح المصري بالشكل المتعارف عليه من حيث استمرار العروض لأكثر من موسم لا يوجد في أي دولة عربية أخرى.

الدول العربية لديها تجارب مسرحية ومهرجانات مميزة

وأضاف «رياض»، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الدول العربية لديها تجارب مسرحية ومهرجانات وفعاليات فنية رائعة ومميزة، لكن مسرحها ليس احترافيا مثل مصر.

وتابع محمد رياض، ان المهرجان القومي للمسرح ترجع أهميته إلى أنه يشهد عرض كل ما أنتج خلال سنة، وهو ما يؤدي إلى تنافس جهات عديدة.

الافتتاح في نهاية يوليو والفعاليات تستمر 13 يوما

وتابع رئيس المهرجان القومي للمسرح: «الافتتاح سيكون في نهاية يوليو والفعاليات تستمر 13 يوما، بواقع 40 عرض يتم التجهيز لها، وهذا الأمر يختلف عن السينما، التي هي عبارة عن فلاشة تستخدم في قاعات العرض، اما المسرحيات فهي عبارة عن بروفات وديكورات وإضاءة وتجهيزات .. نتحدث عن خلية نحل خلف الكواليس تقوم بعمل رائع».