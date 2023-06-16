«زراعة الدقهلية»: تخصيص 257 ألف فدان للأرز.. والتسطير من الطرق الموفرة للمياه

بدأ المزارعون في محافظة الدقهلية زراعة الأرز الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة، ويتم زراعته بطرق مختلفة، بينها طريقة التسطير أو الشتل، لأنها موفرة في استخدام المياه، وتبدأ زراعته منتصف شهر مايو وحتى 10 يونيو الجاري.

زراعة 257 ألف فدان من محصول الأرز

وقال المهندس أحمد جاد، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المساحة المحددة لمحافظة الدقهلية لزراعة الأرز طبقا لقرار وزارة الري، 257 ألفا و500 فدان، مصيفا أننا نعمل حاليا على ترشيد المياه في الأنشطة الزراعية، وتسوية وتجهيز ألف فدان وزراعتها بطريقة التسطير أو الشتل.

التسطير والشتل من الطرق الموفرة للمياه

وأضاف مدير عام الإرشاد، أن طريقة التسطير أو الشتل من الطرق الموفرة في استخدام المياه، حيث يتم الزراعة بالتسطير عبارة عن بذرة جافة في أرض جافة، بينما الشتل عبارة عن عمل مشتل للفدان مساحة 2 قيراط ثم تتم عملية الشتل بعد شهر من الزراعة، ويتم زراعة الأصناف عالية الجودة والإنتاجية قصيرة العمر، حيث يتراوح عمرها بين 105 إلى 125 يوما، ومنها أصناف تتحمل الملوحة، مثل صنف 178 وسوبر 300، ويتم الاستعداد لحصاد محصول الأرز في شهر سبتمبر المقبل.

السنبلاوين من أشهر المدن في زراعة الأرز

وتابع أن الأصناف التي تتم زراعتها في محافظة الدقهلية هي 178 جيزة وسخا 108 وسخا 101 وسوبر 300، وتتم زراعة محصول الأرز من منتصف شهر مايو وحتى 10 يونيو، مؤكدا أن السنبلاوين من أشهر المدن بزراعة الأرز بإنتاجية عالية وجودة لا مثيل لها.