كم يصرف البنك الأهلي عائدا على وديعة العام في نهاية المدة؟

كشف البنك الأهلي عن أسعار العائد على الودائع التي تُصرف في نهاية المدة، من بينها العام، إذ إنّ البنك يوفّر مددًا مختلفة بداية من الأسبوع وحتى 7 سنوات، وهو ما نرصده بحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

ووفقًا لجدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري على وديعة العام التي تُصرف في نهاية المدة، يكون الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه مصري.

سعر العائد على وديعة العام من البنك الأهلي

وعن سعر العائد على وديعة العام، أوضح البنك الأهلي أنه سيكون في نهاية المدة 7.50%، والعائد نفسه على الأقل من عامين، والعامين والأقل من 3 سنوات.

الاسترداد والاقتراض بضمان الوديعة

ويتيح البنك الأهلي استرداد الوديعة قبل نهاية المدة، بحسب القواعد والشروط المعلنة، كما يوفر البنك إمكانية الاقتراض بضمانها حسب القواعد.

كما يمكن إصدار الوديعة بعملات أجنبية مختلفة مثل الدولار الأمريكي، يورو، جنيه إسترليني، وريال سعودي، بحد أقصى للمدة سنة.