رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كم يصرف البنك الأهلي عائدا على وديعة العام في نهاية المدة؟

كتب:

منة العشماوي
07:32 م | الخميس 15 يونيو 2023
وديعة العام من البنك الأهلي

وديعة العام من البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي عن أسعار العائد على الودائع التي تُصرف في نهاية المدة، من بينها العام، إذ إنّ البنك يوفّر مددًا مختلفة بداية من الأسبوع وحتى 7 سنوات، وهو ما نرصده بحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

ووفقًا لجدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري على وديعة العام التي تُصرف في نهاية المدة، يكون الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه مصري.

سعر العائد على وديعة العام من البنك الأهلي

وعن سعر العائد على وديعة العام، أوضح البنك الأهلي أنه سيكون في نهاية المدة 7.50%، والعائد نفسه على الأقل من عامين، والعامين والأقل من 3 سنوات.

الاسترداد والاقتراض بضمان الوديعة

ويتيح البنك الأهلي استرداد الوديعة قبل نهاية المدة، بحسب القواعد والشروط المعلنة، كما يوفر البنك إمكانية الاقتراض بضمانها حسب القواعد.

كما يمكن إصدار الوديعة بعملات أجنبية مختلفة مثل الدولار الأمريكي، يورو، جنيه إسترليني، وريال سعودي، بحد أقصى للمدة سنة.

اقرأ المزيد:

كم يصرف البنك الأهلي المصري عائدًا على وديعة شهر يونيو 2023؟

كل ما تريد معرفته عن قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. بدون ضامن

فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات.. اعرف أقرب مكان ليك

تفاصيل شهادة الـ3 سنوات من البنك الأهلي المصري.. عائد مرتفع وثابت

تفاصيل الحصول على تمويل لفتح مشروع الكافيهات من البنك الأهلي المصري
بقلم منة العشماوي