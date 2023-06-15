رئيس شركة المحطات متعددة الأغراض: «تحيا مصر» توفر 4500 وظيفة غير مباشرة

قال اللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إنّ محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، حلم بدأ قبل 30 شهرا، وستكون البوابة الرئيسية لمحاور مصر اللوجستية لخدمة التجارة العالمية.

وأضاف درويش، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، المُذاع على قناة إكسترا نيوز: «في مطلع هذا العام استقبلنا 65 سفينة وتداولنا نحو 60 ألف حاوية، منها 30% ترانزيت، وكان ذلك أحد أهداف إنشاء المحطة لوضع ميناء الإسكندرية على خريطة الترانزيت في شرق المتوسط».

وتابع: «التشغيل التجريبي الخاص أفادنا في أكثر من اتجاه، حيث أدخلنا المعدات تباعا في الخدمة وتغلبنا على كل المشاغل والمصاعب التي تواجه بدايات التشغيل ونحقق 22 حاوية في الساعة، وقبل نهاية السنة الأولى من التشغيل سنتخطى حاجز الـ30 حاوية في الساعة حتى نكون في مصاف الشركات العالمية».

وأوضح أنّ المحطة توفر 1500 فرصة عمل مباشرة، وحتى الآن وظفنا 600 من شباب مصر بكل التخصصات واستوعبنا 50 موظفا من الشركات المتقادمة والتي تمت تصفيتها بعد تأهيلهم.

وأكد: «تعاقدنا مع 14 شركة مصرية لتقديم خدمات، وفي نهاية هذا العام سيبلغ هذا العدد 25 شركة لتوفير 300 فرصة عمل في المحطة بخلاف الـ4500 فرصة عمل غير مباشرة التي ستوفرها المحطة».