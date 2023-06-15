أجندة مراكز الإبداع الأسبوع المقبل.. عروض مسرحية وندوات ثقافية

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن تفاصيل الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بمراكز الإبداع التابعة للقطاع خلال الفترة من 16 يونيو إلى 21 يونيو 2023، وهي كالتالي:

الجمعة 16 يونيو

قصر الأمير طاز، يستضيف حفل الفنان ياسر العشري وفرقته الموسيقية قيادة مصطفي المهدي، في الساعة8 مساء، وسعر التذكرة 115 جنيها.

قبة الغورى، تستضيف حفل فرقة سلطان العارفين الساعة 8 مساء، وسعر التذاكر 90 جنيها.

السبت 17 يونيو

سينما الهناجر تعرض مجموعة مختارة من الكارتون المصري، في نادي سينما الطفل للكارتون المصري، الساعة 12 ظهرًا.

بيت المعمار المصري، يستضيف أمسية بنكهة مصرية مدرسة خزانة للتراث الساعة 6 مساء.

الأحد 18 يونيو

مركز الإبداع الفني يستضيف منتدى ثقافة وإبداع، بعنوان (مبدعات وجوائز)، ويدير الصالون طارق الطاهر -7 مساء.

قصر الأمير طاز، يستضيف ندوة بعنوان «أهمية التراث المصري»

قبة الغوري تستضيف حفل فرقة ماندوا النوبية، الساعة 8 مساء، سعر التذاكر 90 جنيها.

بيت الشعر العربي، يستضيف صالون بعنوان «العامية الجديدة» الساعة السابعة مساء.

قصر الأمير بشتاك، يستضيف حفل الفنانة داليا عبد الوهاب وفرقتها الموسيقية الساعة 8 مساء، سعرالتذكرة 80 جنيها.

مركز الحرية للإبداع يستضيف مناقشة رواية «ثعلب ثعلب» للأديب أحمد فضل شبلول يناقشها الساعة 7 مساء، واحتفالية بعنوان «ليلة أصحاب الإرادة عن مكتسبات متحدي الإعاقة» الساعة 6 مساء.

الاثنين 19 يونيو

سينما الهناجر تعرض نادي سينما المرأة وعرض أفلام «حبيب – امرأة تطل من النافذة – ما لا نراه- ورد» بالتعاون مع المركز القومي للسينما ويدير النادي الناقدة شاهندا محمد علي -7 مساء.

بيت السحيمي يعرض مسرحية جوه الصندوق إخراج إسلام إمام، إنتاج صندوق التنمية الثقافية، 8 مساء بالمسرح المفتوح لساحة السحيمي.

مركز الحرية للإبداع يستضيف ليلة في حب الفنان عبد الرزاق راشد الساعة 6 مساء.