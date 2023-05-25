فعاليات مراكز الإبداع بصندوق التنمية الثقافية حتى آخر مايو.. ندوات ومسرحيات

أعلن صندوق التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، الأجندة الأسبوعية لأنشطته وفعالياته خلال الفترة من 26 مايو الى 31 مايو 2023:

- يُقدم قصر الأمير طاز حفل ثنائي لعازفي العود غسان ودينا يوم الجمعة 26 مايو في الثامنة مساءً، وتبلغ تكلفة التذكرة 220 جنيهاً.

- يُعرض الفيلم الروسي «سائح» للمخرج أندريه باتوف في سينما الهناجر يوم السبت 27 مايو في تمام السابعة مساءً.

- يقيم بيت المعمار المصري ورشة عمل في التصوير الفوتوغرافي «العمارة والعمران» لسمر دويدار في الحادية عشر صباحًا ويُقام صالون بيت المعمار الثقافي في السادسة مساءً بعنوان «اللي بنى مصر عمارة وعمران حلواني» ويحاضر فيه الدكتور ريم بسيوني والدكتورة هبة صفي الدين.

- يُقيم بيت العيني «مركز إبداع الطفل» ورشة تعليم العزف مع هبة الله بهاء وورشة تعليم الفنون الاستعراضية للأطفال مع عبد الرحمن حسين في الساعة الواحدة ظهرًا.

- يُعرض معرض فنون تشكيلية بعنوان «حكاوي زمان» في مركز طلعت حرب الثقافي.

- يقيم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية حفل شعري غنائي للشعراء عبير مبارك ورامي عويس وأحمد عزت، والمطرب عبد الرازق علي بمصاحبة تخت بقيادة جورج مدحت في السابعة مساءً يوم السبت 27 مايو.

- يُقدم في قصر الأمير طاز حفل فرقة «أكورديونيللا» في الثامنة مساءً يوم الأحد 28 مايو، وتبلغ تكلفة التذكرة 65 جنيهاً، كما يقومون بجولة وورش عمل في متحف جاير أندرسون ومسجد ابن طولون وقصر الأمير طاز لطلاب كليات الآداب والسياحة والفنادق والآثار بمشاركة ذوي الهمم في العاشرة صباحًا.

- يُقيم بيت العيني «مركز إبداع الطفل» ورشة فنون واتيكيت للأطفال مع ميار أحمد في الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 28 مايو، كما يقوم عبد الرحمن حسين بتدريس ورشة تعليم الفنون الاستعراضية للأطفال في الواحدة ظهرًا يوم الاثنين 29 مايو.

- يُعرض في سينما الهناجر في السابعة مساءً يوم الاثنين 29 مايو، فيلم البحر المتوسط الكرواتي «المحادثة».

- يُقيم في قبة الغوري حفل فرقة «على مر الأجيال» مع محمد الخولي وياسر سعيد في الثامنة مساءً، وتبلغ تكلفة التذكرة 90 جنيهًا.

- يُعقد في بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة» ملتقى بيت الشعر العربي يوم الأحد 28 مايو في السابعة مساءً.

- يُقيم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية ندوة بعنوان «أوائل الصوفية وأصل الفكرة» مع الدكتورة ريم بسيوني في السابعة مساءً يوم الاثنين 29 مايو.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- 6 مساء عرض فيلم Evil Under The Sun 1968

- عرض غنائي ومعرض «كرنفال الأطفال» بالتعاون مع مؤسسة جوانا للتنمية – 7 مساء - سعر التذكرة 40 جنيها.

مركز الإبداع الفني:

- صالون حديث الأربعاء ومناقشة لديوان جديد للشاعر فتحي عبدالسميع بعنوان (عظامي شفافة وهذا يكفى) يناقشه د. أحمد عمار – 7 مساء.

«مركز إبداع الطفل»: يقيم ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار، عبد الرحمن حسين – 1 ظهرا.

- يُقيم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية ندوة بعنوان «حقوق المرأة والطفل وفقًا لقانون الأحوال الشخصية» يلقيها النائبة إحسان شوقي والمحامي محمد صلاح عامر في السابعة مساءً.

- يُعرض عرض مسرحي ومعرض فني بعنوان «كرنفال الأطفال» في مركز الحرية للإبداع بالتعاون مع مؤسسة جوانا للتنمية في السابعة مساءً، وتبلغ تكلفة التذكرة 40 جنيهًا.