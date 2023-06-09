صندوق التنمية الثقافية ينظم ندوة «القاهرة.. طراز معماري فريد»

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن في الثامنة مساء الأحد المقبل اللقاء الثاني لصالون نفرتيتي الثقافي، ويقام هذا الشهر تحت عنوان «القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور».

ملامح القاهرة وعمارتها ومبانيها

يستضيف الصالون الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وعضو مشروع تطوير القاهرة التاريخية، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدكتورة سهير حواس أستاذة العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والحديث حول ملامح القاهرة وعمارتها ومبانيها وميادينها وشوارعها ووجهها المعماري والحضاري الذي يحمل تاريخ مصر عبر مختلف العصور، والتعرف على حلقات التأثير والتأثر التي مرت بها منذ دخول الإسلام حتى أصبحت القاهرة متحفا لجميع فنون العمارة الإسلامية، علاوة على مناقشة أحوالها وزحامها والمشاكل التي أصابتها وكل ما يؤذي جمالها وتاريخها خاصة وأن القاهرة كانت من أكبر العواصم في العالم.

معرض «القاهرة.. طراز معماري فريد»

يسبق الصالون افتتاح معرض «القاهرة.. طراز معماري فريد»، ويحكي تاريخ مصر عبر العصور من 1881 إلى 1954، بالتعاون بين الصالون والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، أماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني.