طريقة الحصول على خدمات ترخيص السيارة إلكترونيا.. خطوات سهلة

تقدم منصة «مصر الرقمية» الكثير من الخدمات المتعلقة باستخراج التراخيص للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني بطريقة سهلة ومبسطة، إذ يمكنك الدخول على الموقع واتباع عدد من الخطوات التي تنتهي بالحصول على الخدمة.

خطوات الحصول على خدمات التراخيص

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات الحصول على الخدمات المتعلقة بالتراخيص، من خلال منصة مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى، فى الدخول على موقع منصة مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعد ذلك تقوم بإنشاء حساب فى حالة عدم وجود حساب لك على منصة «مصر الرقمية» وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات»، الموجودة فى الشريط العلوى من الموقع وستظهر لك عددًا من الخدمات التي تقدمها المنصة والمتعلقة باستخراج التراخيص.

خدمات رخص القيادة

والخدمات التي تقدمها منصة «مصر الرقمية» من خلال موقعها الإلكتروني هي استعلام عن مخالفات رخص القيادة، تظلم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

وللحصول على الخدمة تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة وإدخال بعض البيانات المتعلقة بالرخصة والبيانات الخاصة بك، وبعدها تقوم بسداد رسوم الخدمة، وبعد ذلك تقوم بالحصول على الخدمة واستلام الوثيقة.