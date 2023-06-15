السيطرة على حريق شونة «تبن قمح» في القنطرة بالإسماعيلية

شب حريق هائل في مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية عصر اليوم الخميس نجحت قوات الحماية المدنية في إخماده وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء محمو عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم يفيد اندلاع حريق في شونة تبن قمح بقرية الشهيد خيرى بطريق بورسعيد بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

انتقال الحماية المدنية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان لتأمينه ونقل أي مصاب.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى أي من الأراضي الزراعية المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقالت المصادر الأمنية إن قوات الحماية المدنية تجري حالياً أعمال التبريد في مكان الحريق بمدينة القنطرة غرب للتأكد من عدم تجدده مرة أخرى، مع حركة الرياح الخفيفة التي تشهدها المحافظة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال الأيام الحالية استمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع التغيرات والتقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.