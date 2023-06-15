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نصائح أوائل الثانوية في السنوات السابقة: «بلاش حفظ وذاكر أولا بأول»

كتب:

محمد عزالدين
09:48 م | الخميس 15 يونيو 2023
أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

يواصل برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تسليط الضوء على النماذج الناجحة في الثانوية العامة، حيث استضاف بعض أوائل الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، لتقديم نصائح للطلاب في امتحانات الثانوية العامة.

المذاكرة أولاً بأول

قالت أميرة أسامة الأولى الثانوية العامة أزهرية أدبي، إِنَّهُ منذ أول يوم في العام الدراسي كانت تذاكر، لأن المنهج كبير وكانت تذاكر أولاً بأول وتحل الأسئلة.

وأضافت أميرة أسامة: «كنت أتجنب تراكم المنهج والمواد علي، لذلك كنت حريصة على مذاكرة الدروس كل يوم، قبل الامتحانات كنت براجع المنهج على نحو سريع خاصة في المواد الشرعية».

فيما قالت شهد مجدي الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، إِنَّها كانت تستعد لامتحانات الثانوية العامة من خلال حل أسئلة امتحانات كثيرة.

لا يوجد حفظ في الثانوية العامة

وتابعت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم: «لا يوجد حفظ في الثانوية العامة بل أسئلة متحررة، لذلك كنت أحرص على حل امتحانات إلى حد بعيد».

وواصلت: «كنت أحرص أيضا على مراجعة الأجزاء التي تحتاج حفظاً في الامتحان وهي جزء ليس بكبير».

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بقلم محمد عزالدين