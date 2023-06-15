«الإصلاح والنهضة»: ما يجري في مصر رؤية واضحة لحلم كبير

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ما يجري في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، ليس مجرد مشروعات قومية ولكن رؤية واضحة لدولة مصرية وحلم مصري كبير، ويجب أن ندرك ما تقوم به الدولة، في ظل التحدث عن مشروع وحلم لوطن تستحقه مصر والمصريون.

مصر قبل 25 يناير كانت على حافة الهاوية

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر قبل 25 يناير، كانت على حافة الهاوية، وبعدها وصلت مصر إلى نقطة تشبه ما حدث في 1967، وانطلقت مصر لتحقيق إعجاز من حيث بناء احتياطي استراتيجي والانطلاق في الميادين كلها لحل إشكاليات كبرى ورثتها مصر، وهذا جهد جبار في مشروع تنموي ضخم.

أكبر المشروعات طموحا في مصر

وتابع: «من خلال دراستي واهتمامي بموضوع التنمية، كان من أكبر المشروعات طموحا في مصر هي تحويل الدولة من نيلية مرتكزة حول 7% من مساحتها لتستفيد من ثرواتها، لدولة ساحلية تعيد مصر لمكانها الجغرافي الطموح».