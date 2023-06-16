آل باتشينو يرزق بطفل جديد من صديقته الكويتية.. الإنجاب بعد الـ83 (صور)

أنجب الممثل الأمريكي، آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاما، طفله الأول من صديقته، المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح «29 عاما»، وفاق لما ذكره موقع «تي إم زد».

اسم الطفل الجديد

وقال ستان روزنفيلد المتحدث باسم آل باتشينو، إن الممثل ونور الفلاح لديهما ابن اسمه رومان باتشينو.

ونور الفلاح صديقة آل باتشينو، منتجة أمريكية من أصل كويتي والدتها أمريكية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، والماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأنتجت الفلاح، أفلاماً مثل: «بيلي نايت - الموت الصغير - بروسا نوسترا»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

الطفل الرابع لـ آل باتشينو

وهذا هو الطفل الرابع لـ آل باتشينو، وأنجب بالفعل 3 أطفال آخرين توأمين يبلغان من العمر 22 عامًا، أنطون وأوليفيا روز، من شريكته السابقة الممثلة بيفرلي دانجيلو، وابنة تدعى جولي ماري«33 عامًا» من مدربة التمثيل جان تارانت.

وكان آل باتشينو، وصف في 2012، الزواج بالحالة الذهنية، وليس عقدًا، وقال في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت البريطانية: «عندما أفكر في القانون والزواج ، أسأل نفسي ، متى تدخل رجال الشرطة؟».