دعاء آخر جمعة من ذي القعدة.. ردده مع تحري ساعات الاستجابة

دعاء آخر جمعة من ذي القعدة يجب أن يردده الجميع مع دخول ساعات الثلث الأخير من الليل، إذ إنه عيد للمسلمين، فضلًا عن اقتراب الدخول في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويحرص المسلمون على التقرب من الله بالدعاء والصلاة على النبي، وذلك لما في الأيام من خير وبركة، ونقدم لكم من خلال «الوطن»، دعاء آخر جمعة من ذي القعدة لترديده والمواظبة عليه خلال اليوم.

دعاء آخر جمعة من ذي القعدة

من الأدعية التي يجب أن يحرص الجميع على ترديدها في يوم الجمعة:

- اللهم اجعل في قلْبِي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، أن تحقق لنا كل ما نتمنى، ضمن دعاء آخر جمعة من ذي القعدة .

- اللهم إنا نسألك العفو والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي.

- اللهم استر عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أُغْتَال من تحتي.

- ومن ضمن دعاء آخر جمعة من ذي القعدةاللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

- حسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا، من أفضل دعاء المرء آخر جمعة من ذي القعدة .

دعاء آخر جمعة من ذي القعدة واظبوا عليه

ويمكن أن يردد العبد دعاء آخر جمعة من ذي القعدة، اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.

- اللهمَّ إني أسألك بأعظم اسمٍ سميت به نفسك، أن تفتح لي أبواب الرزق كله، وترزقني الخير كله عاجله وآجله. يا كريم، يا كثير الجود والكرم، أنت الغني ونحن الفقراء، ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك.

- وضمن دعاء آخر جمعة من ذي القعدة يارب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يا رب العالمين.

استجابة دعاء آخر جمعة من ذي القعدة

سبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن من الساعات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء خلال يوم الجمعة هي ساعة الغروب.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على «قناة الناس» عن استجابة دعاء آخر جمعة من ذي القعدة: «قال العلماء تتبع تلك الساعة كتتبع ليلة القدر، وله فضل زائد لولا أن أُنزل الله في ليلة القدر القرآن».

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

وأضاف أنه يجب تحري ساعة الإجابة ضمن دعاء آخر جمعة من ذي القعدة : «من صعود الإمام على المنبر إلى أن ينتهي وقت الصلاة، إن في ذلك ساعة إجابة في يوم الجمعة، ولا يطلب عبدًا قائمًا يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه الله إياه».

وأكد أن ذلك يجب أن يجعل المسلم مشغول طوال اليوم بالدعاء، والإخلاص في العبادة، فالله سبحانه وتعالى له خواص في الأوقات والأزمان والأشخاص لابد اغتنام فيها الفرصة، بالدعاء لله عز وجل، وذلك في وقتين يتحرى فيهم استجابة دعاء آخر جمعة من ذي القعدة : «هما من حين وقوف الإمام على المنبر حتى ينتنهي وقت الصلاة، ومن بعد العصر كذكر الكثير من العلماء».