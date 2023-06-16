القاهرة الإخبارية: أزمة في الأسلحة والقذائف الأوروبية وروسيا تنتج أضعافها

أكد سلامة عطالله مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة البلجيكية «بروكسيل»، أن حلف شمال الأطلسي الناتو يعترف بوجود نقص في قذائف المدفعية والصواريخ التي تحتاجها أوكرانيا لمعركتها الشرسة للهجوم المضاد، لافتا إلى إشادة الناتو بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية التي أحدثت فارقًا بينما يتحفظ الأوكرانيون بشأن الهجوم المضاد.

الناتو يشدد على شركات الدفاع بأن تزيد إنتاج الصواريخ والقذائف

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن الناتو يشدد على شركات الدفاع بأن تزيد إنتاج الصواريخ والقذائف مشيرًا إلى أن الاجتماعات بين وزراء الدفاع والمصنعين من الدول الغربية لم تفض للكثير بعد تأكيدهم على وجود فجوة واسعة بين التصريحات والميزانيات وطالبوا الحكومات بالوفاء بضمانات لتصنيع الأسلحة.

وأشار إلى أن الأمين العام لمجمع الصناعات الدفاعية الأوروبية أكد حاجته لضمانات عبارة عن عقود وليست وعود لافتًا إلى وجود مصانع أسلحة تعمل على مدار الساعة لإنتاج الأسلحة ولكن هذا ليس كافيًا حيث يحتاج الأوروبيون لمصانع جديدة وهذه المصانع تحتاج لاستثمارات ضخمة مشددًا على أن ذلك سبب وجود أزمة في توريد القذائف.

ولفت إلى أن أوكرانيا تستهلك آلاف القذائف الأوروبية بينما تستهلك روسيا عشرات أضعافها ما يعني أن إنتاج روسيا منفردة من السلاح أضعاف ما تنتجه الدول الأوروبية مجتمعة.