الحالة المرورية اليوم في شوارع القاهرة والجيزة.. اعرف التفاصيل

شهدت الحالة المرورية في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالة من انتظام الحركة المرورية في مختلف الميادين والمحاور، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته حول الحالة المرورية في نطاق القاهرة والجيزة.

انتظام مروري على كوبري 6 أكتوبر

شهد كوبري 6 أكتوبر الذي يربط محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية عبر الساعات الأولى من اليوم، نفس الحال شهده الطريق الدائري أحد أبرز المحاور بالقاهرة الكبرى في مختلف الاتجاهات.

وفي نطاق أبرز الطرق الرئيسية أمثال طريق «صلاح سالم»، و«النصر»، و«جسر السويس» في الاتجاهين الأول «العباسية» أو الثاني «عين شمس»، بالإضافة إلى شارع «جامعة الدول العربية» بالجيزة، حالة من انتظام الحركة المرورية.

الحالة المرورية في الميادين الرئيسية

ونظرًا لأن اليوم الجمعة هو الإجازة الأسبوعية لمعظم العاملين في المصالح الحكومية والخاصة، فإنّ أبرز الميادين في محافظتي القاهرة والجيزة شهدة حالة من السيولة المرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومنها ميدان التحرير، وعبد المنعم رياض، والعباسية، وروكسي، ومصطفى محمود.

نصائح من المرور لتقليل الحوادث

وقدّمت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح مهمة لتقليل الحوادث على الطرق، ومن أبرزها صيانة المركبات بشكل دوري، والالتزام بالسرعات المقررة وعدم التسابق، والتأكد من صحة وسلامة إطارات السيارة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والالتزام الكامل بقواعد المرور، الحرص والانتباه عند تقاطعات الطرق.