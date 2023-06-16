القناة الأولى تبرز أهم المشروعات في مركز كوم حمادة.. كباري بديلة للمعديات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «داخل أهم المشروعات بمركز كوم حمادة»، حيث أطلقت الدولة المصرية مبادرات وقوافل يومية في مجالات الصحة والطب ووحدة السكان وتكافؤ الفرص، في إطار دعم المواطن البسيط وتقديم خدمات على أعلى مستوى.

طفرة كبيرة في الخدمات

وذكر التقرير، أن مركز كوم حمادة شهد طفرة غير عادية على مستوى الإنجازات والمشروعات في الآونة الأخيرة أيضا، بينها كوبري محور وسط الدلتا وعدة كباري بديلة للمعديات بسبب غرق معدية قبل 3 سنوات، وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد بديل لهذه المعديات وإنشاء كباري على مستوى عالي جدا.

إنجازات كثيرة في مجالات مختلفة

ووفقا لما جاء في التقرير، تم إنشاء الكباري، وحاليا توجد مستشفى كوم حمادة ومحطات صرف على أعلى مستوى، وهناك الكثير من الترع التي تم تبطينها مثل الحمراوية.

وأفاد التقرير، بوجود تكليفات كثيرة جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء هشام آمنة ونائب المحافظ الدكتورة نهال بلبع، وكان آخرها معارض أهلا رمضان التي استمرت 3 أشهر دون انقطاع حيث عرضت السلع في متناول المواطن البسيط.