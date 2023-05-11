رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد أعمال الطرق والإسكان بالمدينة

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الطرق والإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق لمنطقة عمارات 75م للوحدة ضمن مشروع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الطرق بمنطقة 2350 فدانا.

رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يتفقد أعمال الطرق والإسكان والمرافق

واستكمل المهندس علاء عبداللاه، الجولة بالمرور على أعمال الإسكان الجارية بمنطقة النسيم والتي تضم 150عمارة، مؤكداً على مسئولي إدارة التنمية بالاهتمام بمنظومة النظافة، وضرورة توزيع صناديق القمامة على المناطق فور استكمال إجراءات توريدها من الشركة.

كما شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء قسم شرطة حدائق العاصمة، وتم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف العمل لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة، موجهاً إدارة الزراعة بضرورة الاهتمام بري المزروعات وتنسيق الأشجار بجميع المناطق.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبداللاه، أعمال الطرق والمرافق والكهرباء بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق بموقع 72 عمارة منطقة الورود، والتي تقع ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الطرق وتشمل طبقة أساس وطبقة رابطة أسفلتية وتنسيق المواقع للمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي 2350 فدانا، ومداخل المدينة من طريق الروبيكي والطريق الدائري الإقليمي بالمدينة.

واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال الإسكان حيث تفقد الأعمال الجارية بمنطقة الورود والتي تضم 147 عمارة، كما شملت الجولة المرور على أعمال المرافق والزراعة بالمنطقة.

الاهتمام بري المزروعات وتنسيق الأشجار

وفي ختام الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة على مسئولي الشركات العاملة بالمشروعات، أن يتم تكثيف العمل، حتى يتم إنهاء تلك المشروعات، موجهاً مسئولي المشروعات بضرورة الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الأشجار بجميع المناطق.