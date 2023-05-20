رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب:

كريم روماني
05:18 م | السبت 20 مايو 2023
حركة مترو الأنفاق- صورة أرشيفية

حركة مترو الأنفاق- صورة أرشيفية

وثَّقت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تشتمل على 17 محطة ويبلغ طولها 19 كيلومترا، ويمتد مسارها من المحطة التبادلية حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط، حيث يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق.

مزايا الخط الرابع للمترو 

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة التي تنفذها وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن المشروع من المقرر أن يسهم في تخفيف الضغط على الخطين الأول والثاني للمترو.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أن وزارة النقل تعمل على التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر، والتي من شأنها أن تسهم في تقليل استخدام السيارات الخاصة على شبكة الطرق بما يحافظ على البنية التحتية.

تيسير الحركة على المواطنين

وأشار أستاذ الطرق إلى أن مترو الخط الرابع يمر بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير، وهو ما يحقق نقلة نوعية كبيرة في هذه المناطق، موضحاً أنه بمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير يسهم المترو في تيسير الحركة بشكل كبير على المواطنين.

يمر أيضاً الخط الرابع للمترو بميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى.

اقرأ المزيد:

كل ما تود معرفته عن الخط الرابع للمترو بعد حديث رئيس الوزراء الياباني عنه

تقدم الأعمال بمحطة المريوطية ضمن الخط الرابع للمترو «صور»

رئيس «القومية للأنفاق» يتفقد الأعمال بمشروع الخط الرابع للمترو

وزير النقل: 155 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم

س و ج كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم قبل تشغيله
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.