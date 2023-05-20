تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

وثَّقت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تشتمل على 17 محطة ويبلغ طولها 19 كيلومترا، ويمتد مسارها من المحطة التبادلية حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط، حيث يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق.

مزايا الخط الرابع للمترو

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة التي تنفذها وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن المشروع من المقرر أن يسهم في تخفيف الضغط على الخطين الأول والثاني للمترو.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أن وزارة النقل تعمل على التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر، والتي من شأنها أن تسهم في تقليل استخدام السيارات الخاصة على شبكة الطرق بما يحافظ على البنية التحتية.

تيسير الحركة على المواطنين

وأشار أستاذ الطرق إلى أن مترو الخط الرابع يمر بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير، وهو ما يحقق نقلة نوعية كبيرة في هذه المناطق، موضحاً أنه بمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير يسهم المترو في تيسير الحركة بشكل كبير على المواطنين.

يمر أيضاً الخط الرابع للمترو بميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى.