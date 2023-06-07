أسعار البيض اليوم الأربعاء 7-6-2023 في الأسواق والمحلات.. هدوء ملحوظ

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار البيض اليوم الأربعاء 7-6-2023 في الأسواق والمحلات تسجل استقرارًا ملحوظًا كما تشهد كل الأسواق وفرة في المعروض المتناسب حاليًا مع القوة الشرائية.

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أسعار البيض في الأسواق والمحلات سجلت تراجعًا ناتج عن العديد من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، كما انخفضت أسعار الدواجن والكتاكيت أيضا متوقعًا مزيدًا من التراجعات الفترة المقبلة وذلك مع مزيد من الافراجات عن الأعلاف.

أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

وتابع أنَّ سعر البيض الأحمر يسجل اليوم في المزرعة 98 جنيهًا والبيض الأبيض 97 جنيهًا فيما يسجل البيض البلدي داخل المزرعة 105 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أنَّ سعر كرتونة البيض الأبيض تسجل اليوم في الأسواق 110 جنيهات، وتبلغ كرتونة البيض الأحمر 112 جنيهًا، كما تسجل كرتونة البيض البلدي للمستهلك 120 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية يتراوح سعر الأبيض ما بين 62 و65 جنيهًا في المزرعة وللمستهلك ما بين ما بين 70 و72 جنيهًا كما يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 160 و170 جنيهًا والشيش طاووق ما بين 150 و160 جنيهًا.