«نبروه» قبلة المشاهير لشراء الأسماك المملحة خلال أعياد الربيع.. السر في الصنعة

تُعد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية قلعة صناعة الأسماك المملحة، بالمحافظة، ويقبل عليها المواطنون من جميع المحافظات خلال فترة عيد الربيع لشراء الفسيخ.

وقال عبدالموجود أبوشلبى، أحد تجار الفسيخ، لـ«الوطن» إنه من الصعب إيجاد السمك المملح بأنواعه، سواء فسيخ أو رنجة أو سردين متقن الصنع وبمذاق مميز فى أى مكان فى العالم كما هو فى نبروه: «فسيخ نبروه مالوش مثيل، وسر الصنعة يعود للخبرة الطويلة فى هذا المجال، فنحن تعلمنا تمليح السمك منذ الصغر من أكبر معلمى المدينة وتوارثناه أباً عن جد».

أحد التجار: نُرسل الفسيح إلى عدد من الدول خارج مصر

وأضاف: «يقبل علينا مواطنون من جميع المحافظات ونُرسل الفسيح إلى عدد من الدول خارج مصر».

وقدّم «عبدالموجود» نصائح لشراء الفسيخ، أهمها: أن يكون السمك طازجاً ونظيفاً، ومن محلات موثوقة، وأن تكون السمكة صلبة متماسكة ولون الخياشيم والرأس مائلاً للأحمر ومستوية من الداخل وخالية من الدماء ولا تصدر منه رائحة نفّاذة كريهة، والقشور صلبة غير «مهرية»، والشىء نفسه ينطبق على الرنجة والسردين، ويكون خالياً من البقع الغريبة والريم.

100 جرام من الملح لحفظ السمكة وتترك لمدة يومين خارج الثلاجة

وتابع: «للحفاظ على الأسماك المملحة، يتم وضع 100 جرام من الملح وتترك لمدة يومين خارج ثلاجة المنزل، لأن الملح يعمل على تسويته بشكل أكبر ويعطيه مذاقاً ألذ، ويتم تخزينه وحفظه بعد يومين من شرائه من 5 إلى 6 أشهر، فى ثلاجة المنزل أو الفريزر».

وأشار محمد الغلبان، أحد أكبر تجار الفسيخ بنبروه، إلى أن هناك إقبالاً من المواطنين والأسعار تبدأ من 150 حتى 250 جنيهاً للفسيخ، حسب الحجم، وهناك حركة شراء من الأهالى، لأن الفسيخ من الوجبات الأساسية فى شم النسيم.

وتابع: «نبروه تختلف عن باقى المحافظات فى صناعة الفسيخ وأعمل فيها لأكثر من 40 عاماً، لا يخلو شارع من وجود محل لبيع الفسيخ، والسر هو أن الأسماك طازجة ونأتى بها من أماكن موثوقة ونتعامل مع مزارع معروفة، بالإضافة إلى الدقة فى تمليح السمك وإتقانه بطرق صحية ونظيفة، مما جعل المدينة قبلة المشاهير والفنانين فى الوطن العربى، ولدينا مقولة «لو اعتمدنا على الزبون ابن البلد هنقفل».