تطوير كورنيش رشيد القديمة.. متنفس حضاري وترفيهي للأهالي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطوير كورنيش رشيد القديمة.. متنفس حضاري وترفيهي للأهالي».

وذكر التقرير، أنه جرى تطوير الكورنيش حتى جامع مسجد الحق في المرحلة الأولى، وستكون المرحلة الثانية من مسجد الحق حتى ميناء الصيد، وبدأ التطوير في عام 2009 طبقا لقرار جمهوري لأن رشيد ستكون متحفا مفتوحا، ولكن هذه الأعمال توقفت بعد أحداث 2011.

وأفاد التقرير، أنه يتم العمل على تطوير مدينة رشيد وما بها من آثار، وبخاصة أنها ثاني أكبر مدن الجمهورية التي تحتوي على آثار إسلامية، وذلك بعد القاهرة.

ووفقا لماء جاء في التقرير، فإن تكلفة تطوير ساحة أبو مندور بلغت 3.5 ملايين جنيه، إذ إنها مزار سياحي أسبوعي لأهالي رشيد مثل سيدي أحمد البدوي في طنطا.

ويمثل فرع رشيد أهمية قصوى لأنه ملتقى البحر المتوسط بالنهر عن طريق بوغاز رشيد، وسيتم تطوير هذه المنطقة كجزء من تطوير رشيد الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية.