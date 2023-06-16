إصابة 17 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بمنشأة القناطر

أصيب 17 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة في حادث انقلاب «ميكروباص»، بطريق أبوغالب بدائرة قسم منشأة القناطر في محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق أبو غالب، دائرة القسم.

تفاصيل الحادث

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص قيادة سائق 40 سنة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما أدى إلى انقلابها وإصابة 17 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج وخروجهم بعد تماثلهم الشفاء، وتحرر محضرا بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أصيب عامل أثناء عبوره الطريق بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية بوصول إخطار من مستشفى الهرم بوصول عامل 23 سنة مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء عبور العامل نهر الطريق الدائري اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها مندوب مبيعات 40 سنة.