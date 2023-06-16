صياد فلسطيني يبدع في تصميم مراكب الصيد من مخلفات الثلاجات القديمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نماذج لمراكب الصيد من أجهزة الثلاجات.. إبداع صياد فلسطيني متقاعد»، إذ بُعثت من موهبته تفاصيل دقيقة ورسائل كثيرة، أصبحت الشغل الشاغل للصياد المتقاعد، كما رسمت ساعات طويلة قضاها على متن قوارب الصيد ملامح حياته الطويلة.

وجاء في التقرير: «يُقال أنّ الصياد يرمي قلبه مع الشبكة في البحر العميق ولا يسترجعه حتى عندما يتقدم به العمر، ويضطر إلى ترك المهنة».

تصميم نماذج لمراكب الصيد من أجهزة الثلاجات

وأضاف التقرير، أن هذا ما جرى مع الحاج توفيق الذي عمل صيادا لسنوات طويلة بقي قلبه فيها معلقا بالبحر ولا ترى عيناه سوى قوارب الصيد.

وقال الحاج توفيق، إنه صياد منذ عام 1969م، وتوقف عن المهنة عندما كبر سنه، لكنه مازال عاشقا للبحر ويهوى السباحة، لذلك فقد فكر في تصميم نماذج لمراكب الصيد من أجهزة الثلاجات.

ويعمل الحاج توفيق على تصميم قوارب الصيد من مخلفات فلين الثلاجات القديمة بكل أنواعها، إذ يعيد تشكيلها ونحتها وتلوينها ويضع عليها شخصيات تحمل رسائله المختلفة.