يرغب العديد من السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، في معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في عرعر، الذي من المتوقع، وفقا للحسابات الفلكية، أن يوافق يوم 28 يونيو الجاري، العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري، وسط انتظار لطرق الاحتفال المختلفة في أرجاء المملكة العربية السعودية، ومختلف الدول في العالم العربي والإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2023 في عرعر

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في عرعر، يوم 28 يونيو المقبل، في الموعد المحدد له من كل عام وهو العاشر من ذي الحج، ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، حسب ما ذكرت الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية، إذ أن عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين، بعد عيد الفطر، وبعدها يتبادل الأهل والأقارب والأحباب الزيارات، على أن يتم ذبح الأضاحي خلال أيام العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في عرعر

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في عرعر، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون فى تمام الساعة 5:40 صباحا يوم 28 يونيو المقبل.

وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، بدايةً من أداء صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، في المساجد والساحات المفتوحة، ويرتدي خلالها المسلم أفضل الملابس وأغلاها، من أجل الظهور بمظهر جيد في عيد الأضحى، وهو ثاني أعياد المسلمين، بعد عيد الفطر، وبعدها يتبادل الأهل والأقارب والأحباب الزيارات، على أن يتم ذبح الأضاحي في أي يوم من الأيام الأربعة لعيد الأضحى، والتي تعرف بأيام التشريق.