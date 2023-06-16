موعد عيد الأضحى 2023 في عنيزة بالسعودية وفقا للحسابات الفلكية

موعد عيد الأضحى 2023 في عنيزة، يتساءل عنه الكثيرون خاصة المقيمين في المملكة العربية السعودية، ووفقا للحسابات الفلكية، فإنه يوافق يوم 28 يونيو الجاري، العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري.

موعد عيد الأضحى 2023 في عنيزة

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في عنيزة، يوم 28 يونيو المقبل، في الموعد المحدد له من كل عام وهو العاشر من ذي الحجة، ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، حسب ما ذكرت الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية، إذ أن عيد الأضحى هو ثان أعياد المسلمين، بعد عيد الفطر، وفيه يتبادل الأهل والأقارب والأحباب الزيارات، على أن يتم ذبح الأضاحي خلال أيام العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في عنيزة

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في عنيزة حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون فى تمام الساعة 5:30 صباحا يوم 28 يونيو المقبل.

وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحي وتختلف مظاهر الاحتفال بين الدول، بدايةً من أداء صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون بعد شروق الشمس بدقائق قليلة لا تتعدى النص ساعة، ويتوجه المسلمون الى المساجد والساحات المفتوحة لتأدية صلاة عيد الأضحي المبارك، ويرتدي خلالها المسلم أفضل الملابس.