 5 ورش في التمثيل والإخراج والإلقاء بالمهرجان القومي للمسرح

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 برئاسة الفنان محمد رياض، إقامة 5 ورش في عناصر العرض المسرحي المختلفة خلال فاعليات الدورة المقبلة، والتي ستقام خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس.

ورش المهرجان القومي للمسرح

الورش يقدمها خبراء متخصصون كل في مجاله، ورشة التمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وورشة الإلقاء يقدمها الفنان خالد عبد السلام، وورشة في الإخراج المسرحي يقدمها الفنان والمخرج شادي سرور، وورشة السينوغرافيا يقدمها مهندس الديكور والإضاءة عمرو عبد الله الشريف، وورشة الإدارة المسرحية يقدمها الأستاذ صفوت حجازي.

شروط المشاركة في الورش

وجاءت شروط التقديم للورش المسرحية الخمسة كالتالي: أولا أن يكون المتقدمين للورش من غير المتخصصين، وأن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال، وأن يتراوح عمره من 19 وحتى 45 سنة، ولأول مرة سوف تقدم الورش في الفترة التي تسبق انطلاق المهرجان، وتستمر خلال فعاليات المهرجان أيضًا.

انطلاق مهرجان المسرح الشهر المقبل

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد المهرجان حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصر