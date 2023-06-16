طرح لحوم بلدي بأسعار مخفضة في 16 منفذا بالمنيا.. الكيلو بـ 260 جنيها

تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي في شمال محافظة المنيا، منافذ بيع اللحوم البلدية والبالغ عددها 14 منفذاً على مستوى المدينة وقرى أبو عزيز، منبال، حلوة، إبوان، ضمن مبادرة محاربة الغلاء للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 260 جنيها للكيلو الواحد، بالتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

محاربة غلاء الأسعار

وفى مركز بنى مزار، تابع عماد حسن رئيس المركز، استكمال أعمال المبادرة بجميع الوحدات القروية لمحاربة غلاء الأسعار، حيث تواصل الوحدات المحلية بقريتي أبو جرج و صندفا، جهودها في عرض وبيع اللحوم البلدية داخل منفذين بسعر 260 جنيه للكيلو، إلى جانب عرض بعض المواد الغذائية الأخرى للتخفيف من المعاناة عن كاهل المواطنين.

منافذ عرض وبيع السلع الغذائية

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في منافذ عرض وبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق وضبط الأسعار، والرقابة على المنتجات المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك.