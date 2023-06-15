الاتحاد الأوروبي يصدر قراراً جديداً بشأن 60 دولة.. تعرف على التفاصيل

مع بدء فصل الصيف فى معظم دول العالم، يسعى عدد كبير من المواطنين إلى السفر للخارج، تحديداً الدول التابعة للاتحاد الأوروبي، مستخدمين تأشيرات شنجن من أجل العمل والسياحة، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون نظاماً جديدأً لمنح تأشيرات شنجن، ليصبح بشكل متطور وحديث عن النظام القديم.

قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأشيرات شنجن

واتفقت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح دخول مواطني نحو 60 دولة من خارج تكتل دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة شنجن، كما أنها تسعى لاعتماد التأشيرات الإلكترونية، وذلك بموجب تعديل قانوني تم الاتفاق عليه بين عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي، حسبما ذكر موقع «فرانس 24» الفرنسي اليوم الخميس.

الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي

وأعلن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي أن القرار الجديد، فور اعتماده رسمياً ودخوله حيز التنفيذ، يتمكن المسافرون الراغبون في التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويحتاجون إلى تأشيرة شنجن، التقدم عبر الإنترنت، بدلاً من الذهاب إلى القنصليات التابعة لكل دولة أو مكاتب خدمات التأشيرات.

وفى السياق ذاته، صرحت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر شتينرجارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن هذا القرار يعزز أمن دول شنجن، وذلك من خلال تقليل المخاطر التي تواجهها مكاتب التأشيرات بالتزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال، كما أن المتقدمين للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي سيجدون هذه العملية أسهل وأرخص وأسرع.