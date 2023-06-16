تنسيق مدارس مبارك كول 2023 في المحافظات.. الحد الأدنى 195 درجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم تنسيق مدارس مبارك كول 2023، للأقسام المختلفة التي تعد أحدى أهم بدائل الثانوية العامة ومن أول مدارس الدراسة الفنية بمصر والتعليم المزدوج التي تم إطلاقها في بداية التسعينات للبنين والبنات، إذ تصل مدة دراسة 3 سنوات متتالية، 4 أيام عملي مقابل يومين نظري وبنهاية الدراسة يمنح الطالب شهادة الدبلوم الفني ليكون الحد الأدنى للقبول 190 درجة.

تنسيق مدارس مبارك كول 2023

حيث حدد الحد الأدنى لتنسيق مدارس مبارك كول بـ190 درجة بينما تنسيق الأقسام كالتالي:.

قسم إلكترونيات صناعية للبنين والبنات 240 درجة.

قسم صناعات غذائية للبنين والبنات، 190 درجة.

قسم ملابس جاهزة للبنين والبنات، 190 درجة.

قسم فني إداري للبنين والبنات 230 درجة.

قسم تكييف وتبريد 225 درجة.

قسم فني صيانة وإصلاح سيارات 220 درجة.

قسم تركيبات كهربائية 215 درجة.

قسم صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة 215 درجة.

قسم ميكانيكا صيانة وإصلاح 205 درجة.

قسم ميكانيكا تركيبات 205 درجة.

قسم فني تشغيل ماكينات بلاستيك 205 درجة.

قسم فني طباعة للقبول 200 درجة.

قسم تخصص سمكرة ودوكو السيارات 195 درجة.

قسم نجارة الأثاث 195 درجة.

قسم صباغة وطباعة وتجهيز منسوجات، 195 درجة.

أقسام مدارس مبارك كول2023

وتضم مدارس مبارك كول 2023 عدة أقسام يمكن للطلاب الاختيار من بينها منها، قسم الإلكترونيات، وقسم التبريد والتكييف، وقسم فني إداري بنات، وقسم معدات ثقيلة، وقسم سيارات وقسم فني بلاستيك، وقسم طباعة، وقسم نجارة وقسم سمكرة وقسم دوكو وقسم ميكانيكا تركيبات، وقسم تجهيز منسوجات، وقسم ملابس جاهزة للبنين والبنات.

شروط التقديم لمدارس مبارك كول

تضع مدارس التعليم الفني عدة شروط لقبول الطلاب بمدارس مبارك كول منها:

-تمتع الطالب بلياقة بدنية

-ألا يزيد عمر الطالب عند التقديم عن 18 عام للذكور و19 عام للإناث

-اجتياز الاختبارات

-أن يكون الطالب مصري الجنسية

-ألا يقل طول الطالب عن الحد الأدنى 150 سم.

أماكن مدارس مبارك كول بالمحافظات

تقع مدارس مبارك كول بعدة محافظات منها محافظة القاهرة وأسيوط والشرقية والفيوم والجيزة والدقهلية وبورسعيد ودمياط والمنيا والإسكندرية.