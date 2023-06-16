«حماة الوطن» ينظم 15 عقد قران على نفقته الخاصة بشمال سيناء

نظم حزب حماة الوطن بشمال سيناء، مراسم عقد قران لـ15 عروس، من الشباب الذين تكفل الحزب بزواجهم على نفقته، بداية من الخطوبة، وتجهيز وفرش شقق الزوجية، والتكفل أيضا بالخطوبة وعقد القران والزفاف الجماعي، الذي سيتم بمدينة العريش.

نقل الأجهزة الكهربائية والأثاث

قال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم، إنه جرى عقد القران بمقر الحزب الكائن بوسط مدينة العريش، على نفقة الحزب بالكامل، وسيتم خلال أيام قليلة نقل الأجهزة الكهربائية وغرف النوم والصالونات، والأثاث إلى الشقق بحسب الأتفاق، مع مراعاة توثيق الحدث عن طريق أمانات الإعلام والتنظيم والشباب والمرأة والمراسم بالحزب.

وأضاف «الخليلي»، أنه سيتم عقد الزفاف الجماعي، مع تحمل نفقة بدل العرسان والفساتين، والحنة، وتكاليف يوم الزفاف بالكامل والسيشن، والزفة، والحفلة الغنائية الختامية.

حفل الزفاف في كبرى القاعات بوسط العريش

أكد المهندس هيثم رحمي أمين الحزب بشمال سيناء، أن الأحتفال بالزفاف سيكون يوم 14 من الشهر المقبل، في أحد الصالات الكبرى بالعريش، بحضور كبار المطربين، وستقام ليلة من ألف ليلة، حتى لا يشعر العرسان بأنهم لم يحصلوا على شيء من حقوق الزوجية والزفاف.

وأوضح «رحمي»، أن الحزب تكفل بكل شيء، سواء الأشياء الصغيرة والكبيرة، بما فيها زفة السيارات والصور والفيديوهات، علاوة على السيشن، واكتمال أثاث الشقق والأجهزة الكهربائية بالكامل.

لجنة من الحزب جهزت العرسان وشقق الزوجية

وأشار إلى أن لجنة من الحزب برئاسة أمين التنظيم، عملت على مدار قرابة 3 أشهر على تجهيز كامل للزفاف الجماعي، وإدخال الفرحة للمتعثرين من الشباب، بناء على تعليمات القيادة السياسية، وأمانة الحزب المركزية، وتوجيهات القيادة العامة للحزب في القاهرة.

ومن الجدير بالذكر، أن حزب حماة الوطن بشمال سيناء، تكفل بزفاف وتجهيز 15عريس وعروسة من أهالي سيناء، من الشباب المتعثر، ويجد صعوبة في إتمام الزفاف، وذلك من خلال تجهيز الأثاث وغرف النوم والصالونات بغرف الزوجية، وإقامة الخطوبة والحفل وعقد القران والزفاف، حتى أتمام الزفاف بالكامل.