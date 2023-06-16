قطع المياه عن 8 مناطق بالمنوفية غدا لمدة 4 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا السبت عن عدة قرى بمدينة السادات، للصيانة الدورية وغسل الخزانات وتطهير المروقات وفقاً لخطة الصيانة المتبعة للشركة في القرى.

وتوفر شركة المياه سيارات مجانية للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا يمكن معرفتها عبر التواصل على الخط الساخن 125 للشركة.

أماكن قطع المياه غدا

تنشر «الوطن»، أماكن قطع المياه غدا السبت بقرى مركز السادات بمحافظة المنوفية وفقا لخريطة الشركة في قرى الأخناس والخطاطبة والهاويس وجنكريس والطوانة وكفر داود ومنشأة النور والطباري.

مواعيد قطع المياه غدا

وحددت الشركة مواعيد قطع المياه غدا السبت في قرى السادات بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وتهيب شركة المواطنين بالأماكن المتأثرة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.