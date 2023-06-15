قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقة البراجيل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي منطقة البراجيل، الأمر الذي تطلب تغيير مسار خط مياه قطر 500 مم، والمتعارض مع قواعد المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه «منطقة البراجيل» اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم غدا الجمعة حتى السادسة صباح يوم السبت الموافق 17 من شهر يونيو الجاري 2023

سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.