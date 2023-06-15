خريطة قطع المياه بالمحافظات اليوم بسبب أعمال صيانة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وضعف وتعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركات دمياط والدقهلية والمنيا والبحر الأحمر للقيام بأعمال الصيانة.

القيام بأعمال تقفيل وربط المياه الناقلة التوفيقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قطع المياه اليوم «الخميس» عن مناطق قرية جمصة البلد - الركابية - الركابية الجديدة وطريق 801 - طريق المطار - السوالسة - الجبالية - العرايضة - ام الرضا - الحلمية » لمدة 7 ساعات بدء من الساعة 11 مساء حتي 6 صباح يوم الجمعة للقيام بأعمال تقفيل وربط المياه الناقلة التوفيقية

القيام بأعمال صيانة

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع مياه الشرب عن قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، اليوم لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 4 مساءًا لافتا الي ان سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على قطعيتان قطر 12 بوصة "حديد"، وقطر 8 بوصة "بلاستيك" بقرية نوسا الغيط.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

مواعيد ضعف مياه الشرب بالمناطق

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، ضعف ضخ مياه الشرب بمركز ومدينة المنيا حتى يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر يونيو الجاري 2023، للقيام بأعمال إصلاحات لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية.

سرعة إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية

قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة حريصة على الانتهاء من أعمال الإصلاح حسب الجدول الزمني المحدد وسرعة إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الأعمال تحسين الخدمة وتوفير كوب مياه شرب صحي وآمن ومطابق للمواصفات القياسية العالمية حرصًا على صحة المواطنين.

مواعيد ضخ المياه بالغردقة

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة وهي كالتالي

** الخميس : « حفر الباطب - الشهر العقاري - الحضري - قسم ثان - الهلال - التقوي - المعلمين - الكوثر - مجمع البنوك "

** الخميس والاثنين : «أبوالعباس - المدارس - شيري - التدريب - خلف ستار فيش "

** الجمعه والثلاثاء: «الحجاز - النجدة - السلام - سمير زوايا - الصالة المغطاه - أبو جميعة - الشيخ شحات - عمارات النجدة - دير مارمينا - المدرسة الأمريكية - البداري - موقف البيجو - اللؤلؤة - الفيروز - الامير طلال - مبارك 11 و 12 13 و14 - الجوهرة - الانتر - مجاويش - قري الجنوب »