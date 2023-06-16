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قطع المياه لمدة 8 ساعات بالفيوم لأعمال الصيانة والربط

كتب:

سلامة عامر
03:35 م | الجمعة 16 يونيو 2023
قطع المياة "ارشيف"

قطع المياة "ارشيف"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع المياه عن بعض المناطق لتنفيذ أعمال ربط خط مياه قطر 355 على خط مياه قطر 560 بعزبة غريب الطريق الدائري مركز الفيوم.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: «مدينة سنورس بالكامل، ومركز سنورس، بيهمو، طريق بيهمو، عزبة خميس، عزبة سعودي، الحناوي، ابهيت الحجر»، وذلك اعتبارا من التاسعة صباح الغد وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، لمدة 8 ساعات.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.