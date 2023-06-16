سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023.. «اعرف عيار 21 بكام بدون مصنعية»

في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسعار، يهتم الكثرون بمتابعة أسعار الذهب لحظيًا حيث تشهد تغيرات عديدة ارتفاعا وانخفاضا في اليوم الواحد أو حتى خلال ساعات، وكشفت الشعبة العامة للذهب والجوهرات اليوم الجمعة 16-6-2023، حيث شهدت استقرارًا منذ بداية التعاملات وحتى الآن، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، نحو 2285 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023، بالنسبة لأسعار أعيرة الذهب والجنيه الذهب، وفقا لأسعار الذهب اللحظية المعروضة من قبل شعبة الذهب والمجوهرات، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأكثر نقاءً، 2611.5 جنيه للشراء من دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2285 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1958.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1527.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد بلغ نحو 18280 جنيها، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

أمّا سعر الذهب عالميًا، فقد سجلت الأوقية 1960 دولارًا أمريكيًا.

أسعار الذهب أمس

عيار ذهب 24 سجل 2594 جنيها.

عيار ذهب 21 سجل 2270 جنيها.

عيار ذهب 18 سجل 1946 جنيها.

عيار ذهب 14 سجل 1518 جنيها.

سعر الأوقية سجل 1935 دولار.

سعر الجنيه الذهب سجل 18160 جنيها.