سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء.. تراجع ملحوظ في محلات الصاغة

يشهد سعر سبيكة الذهب، اليوم الاربعاء، تراجعا داخل محلات الصاغة في مصر دون مصنعية، بعد أن تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء بسبب التوازن القائم حاليا بين العرض والطلب وفقا لتصريحات ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر سبيكة الذهب اليوم

- سعر سبيكة الذهب 31.45 جرام، في محلات الصاغة 85446 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 بسعر 268538 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 بسعر 134369 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 بسعر 83842 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 26999 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 بسعر 53918 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 بسعر 13500 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم 2611 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

يبلغ سعر عيار 22 الأكثر نقاءً 2394 جنيها في محلات الصاغة دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2285 جنيها بعد أن وصل سعره أمس في محلات الصاغة إلى 2310 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويسجل عيار 18 اليوم 1959 جنيها.

سعر الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً 1523 جنيها.

كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة 1306 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وعن الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم يبلغ سعره 18280 جنيها، بعد أن وصل سعره أمس إلى 18480 جنيها.