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استقرار سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023 في الصاغة.. كم يبلغ عيار 21؟

كتب:

منة العشماوي
10:25 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم الجمعة

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023 في الصاغة، استقرارًا خ بداية التعاملات، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، نحو 2285 جنيهًا، بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وجاء سعر الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023 في الصاغة، باستقرار وبالنسبة لأسعار أعيرة الذهب والجنيه الذهب، نرصدها في السطور التالية وفقًا لشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأكثر نقاءً، خلال بداية التعاملات، 2611 جنيهًا للشراء من دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بـ2285 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم خلال بداية التعاملات بـ1959 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14بـ1523 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1306 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد بلغ نحو 18 ألفا و280 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

أمّا سعر الذهب عالميًا، فقد سجلت الأونصة 1957 دولارًا أمريكيًا.

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بقلم منة العشماوي