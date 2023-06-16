بعد إعادة ذراعها المبتور.. تعافي «رضيعة سوهاج» من أزمة صحية جديدة

خضعت طفلة رضيعة بمحافظة سوهاج، عمرها عامين، لجراحة متقدمة، بمستشفى سوهاج الجامعي، لإعادة ذراعها بعد بتره عندما كانت الطفلة تلهو بالقرب من الغسالة، في جراحة استغرقت أكثر من 12 ساعة.

وظلت الطفلة بالعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي منذ إجراء الجراحة للتعافي، وكشف الدكتور عبدالرحمن الشيخ، رئيس قسم العظام بالمستشفى رئيس الفريق الذي أجرى الجراحة للطفلة عن تعرض الطفلة لجلطة بالأوردة، تم التعامل معها، وعادت حالة الطفلة للاستقرار، وستغادر العناية المركزة خلال 24 ساعة، موضحا أن استجابتها للتعافي جيدة، خاصة بعد إذابة الجلطة التي أصابت الزراع وفي طريقها لتماثل للشفاء.

تفاصيل جراحة استمرت 12 ساعة بسوهاج الجامعي

كانت الطفلة قد وضعت يدها بالغسالة أثناء لهوها، ما أدى لفصل ذراعها الأيمن من الكتف بالكامل عن جسدها ليسرع بها الأهل إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الطبية سريعًا للحفاظ على الأنسجة سليمة قبل التلف، وشكل فريق طبي وخضعت لجراحة استغرقت 12 ساعة متصلة.

تحرير محضر بالواقعة

وحررت وحدة شرطة مستشفى سوهاج الجامعى محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة واستجواب ذويها الذين أفادوا بسبب الإصابة السابق.