32 ألف إيرادات فيلم هارلي بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ32 ألف جنيه، واحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، التي يتصدرها فيلم شوجر دادي، بإيرادات تقدر بـ 219 ألفًا، فيما تذيل القائمة فيلم مغامرات كوكو بإيرادات 494 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي، تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، إخراج محمد سمير.

قصة الفيلم

أحداث فيلم هارلي، تدور في إطار من الأكشن حول تجارة المخدرات، حيث يتورط محمد رمضان، مع عصابة خطيرة تودي بحياة شقيقه، الأمر الذي يجعله يواجه أزمات كثيرة وتصبح حياته في خطر.

أفلام عيد الأضحى 2023

وخرج فيلم ع الزيرو، الذي يجمع محمد رمضان ونيللي كريم لأول مرة على شاشة السينما، من ماراثون موسم أفلام عيد الأضحى 2023، حسب ما أعلنت الشركة المنتجة، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.