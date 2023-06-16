مصرع شاب غرقا داخل بحر بلتاج بالغربية.. هرب من حرارة الجو

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقا، داخل أحد المجاري المائية المارة بقرية بلتاج التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وجري انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مستشفى قطور العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بغرق شاب

تلقت قوات الإنقاذ النهري، وغرفة عمليات الإسعاف بمركز ومدينة قطور، بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق شاب في العقد الثاني من العمر، داخل بحر قرية بلتاج، أثناء الاستحمام.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعي «ماجد.ا.ال» في العقد الثاني من العمر، ومقيم بقرية السجاعية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، غرقا داخل أحدي المجاري المائية «بحر بلتاج» المارة داخل قرية بلتاج بمركز ومدينة قطور أثناء نزوله للاستحمام، بعد أن جرفة التيار لعدم إجادته السباحة.

انتشال الجثة

وجرى انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وبمساعدة الأهالي، والتحفظ عليها داخل مستشفى قطور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة.