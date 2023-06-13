مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء اللهو بسوهاج

لقي طفل 8 سنوات مصرعه غرقا، حيث انزلقت قدمه بالترعة المجاوره لمنزله، وهو يلهو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بغرق طفل بترعة الفؤادية دائرة مركز البلينا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين غرق الطفل «مروان. ا. ع» سن 8 أعوام، تلميذ، ويقيم بذات الناحية، وبسؤال ذويه، أفاد والده «أحمد. ع. م» سن 37 عاما، عامل أجري، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المواجهه للمنزل، انزلقت قدمه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.